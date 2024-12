Sport.quotidiano.net - Bonura vuole ripetersi

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Sangiovannese cerca conferme importanti tra le mura amiche ospitando la vice capolista Seravezza che, come il Marzocco, sta vivendo un momento molto positivo basti vedere la sola sconfitta rimediata nelle ultime otto giornate di campionato. Gli azzurri, dal canto proprio, sono reduci da due pesanti affermazioni con Ghiviborgo e Poggibonsi e l’intento di Nannini e compagni, manco a dirlo, è di proseguire su questa striscia di risultati per cercare di mettere importanti basi per chiudere nella maniera migliore possibile questo 2024. Marcosa bene l’importanza della partita anche visti i numerosi scontri diretti che propone la giornata odierna: "Quando parliamo del Seravezza sappiamo tutti che non è certo lassù per caso, ha ottimi valori in campo e la reputo una formazione piuttosto completa dalla difesa all’attacco.