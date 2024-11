Zonawrestling.net - VIDEO: SmackDown in 10 minuti 29.11.2024

Vi presentiamo gli highlights completi dell’ultimo episodio di, andato in scena dal Delta Center di Salt Lake City. In diecipotrete rivivere tutti i momenti salienti della puntata, dal confronto esplosivo tra i team di WarGames femminili, con Rhea Ripley e Liv Morgan che si sono promesse distruzione reciproca, fino all’intenso faccia a faccia tra CM Punk e Roman Reigns moderato da Paul Heyman.Neltroverete l’atteso match tra Shinsuke Nakamura e Andrade, lo scontro tra Cody Rhodes e Carmelo Hayes, l’ultimatum di Tommaso Ciampa a Johnny Gargano e il main event decisivo tra Jacob Fatu e Jey Uso, che ha determinato il vantaggio numerico per il WarGames maschile di questa notte.