Torino troppe cose andate storte

Ildi Vanoli era partito bene. Ad un certo punto aveva conquistato la testa della classifica. Poi l’infortunio di Zapata ed il crollo verticale della squadra di Vanoli. Di seguito riportiamo un bell’articolo tratto da tuttonapoli.net che analizza nel dettaglio i dati legati alla squadra granata., la partita contro il Napoli una montagna da scalareIlsi prepara a sfidare il Napoli in una partita che per i granata è una vera e propria montagna da scalare. Dopo un avvio promettente con Paolo Vanoli, la squadra si è poi progressivamente spenta, pagando anche una gestione poco accorta del mercato ed infortuni pesanti. La cessione di Bellanova, elemento fondamentale sulla fascia, e quella del difensore Alessandro Buongiorno proprio al Napoli, cuore della retroguardia, hanno tolto non poche certezze alla squadra.