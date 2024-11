Lanazione.it - Tango, non solo ballo. Cultura e passione in un libro ’militante’

"Una storia d’amore che dura tre minuti: il tempo di una canzone". Ilnon èun, ma una, l’espressione del corpo che cerca empatia e racconta emozioni. Ad amarlo sono migliaia anche a Firenze e numerose le scuole che insegnano questoche nasce dallapopolare di Buenos Aires ai primi del ’900 per diffondersi poi in tutto il mondo. Per chi vuole avvicinarsi a questo universo così seducente arriva il nuovodi Giuliano Scarpati, titolare insieme a Michela Laureti dell’Arthur Murray di Firenze, dal titolo “Noi siamo il. Diciotto insegnamenti delche unisce le persone“, edizione Bookabook. Il volume sarà presentano mercoledì prossimo alle 18,30 alla Giunti Odeon, con tanto di esibizione di. Insieme all’autore ci sarà la giornalista Francesca Romeo.