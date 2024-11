Iodonna.it - Sono tre modi per definire la stessa pratica, ma non si equivalgono. Ogni dizione porta con sé un'intenzione e un giudizio

Leggeremo ancora tanto su questo, perché la legge sulla maternità surrogata è appena stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore dal 3 dicembre. Nonostante i numeri siano piccoli (secondo dati empirici del 2023 si tratta di 250 casi all’anno) i temi in giocorilevanti e infiammano. Maternità surrogata reato universale, via libera definitivo del Senato. Ma se in Irlanda è legale? X Leggi anche › Maternità surrogata reato universale: le coppie non si arrendono, pronta la battaglia legale Siamo nel campo dell’etica, dei commenti accettati nel vivere civile: lì si scontrano ideologia e politica, donne e uomini, femministe di generazioni e orientamenti diversi.