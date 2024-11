Tarantinitime.it - Serio (Pd): “Diffido chi muove nei miei confronti accuse infondate e auspico un dibattito serio all’interno del Partito Democratico”

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoIn questi giorni, sono stato oggetto diche mi vorrebbero protagonista di ogni decisione presa dal Sindaco di Grottaglie D’Alò o dalla Giunta. Voglio essere chiaro e netto nel respingere tali affermazioni che sono il frutto di una ricostruzione dei fatti evidentemente distorta al solo ed esclusivo fine di sollevareneie infangare la mia persona.In qualità di garante provinciale del, il mio ruolo è ben definito e consiste nel garantire l’unità e il rispetto delle regoledel. Non ho – e ci tengo a sottolinearlo – alcun potere decisionale sulle scelte dell’Amministrazione comunale, né tantomeno ho mai interferito con il lavoro del gruppo dirigente locale.Ildi Grottaglie ha un suo gruppo dirigente, composto da donne e uomini competenti, che è e sarà sempre in grado di discutere in maniera costruttiva sulle scelte dell’Amministrazione e il futuro di Grottaglie e della sua comunità.