Serie D / Ancona a Notaresco per dare continuità, aspettando i rinforzi

L’11 di Gadda pronto ad affrontare la sfida contro uno dei fanalini di coda del girone. “Ho fiducia del mio gruppo al di là delle voci di mercato e partenze. Una base forte già c’è e deve essere solo puntellata, non stravolta” dice il mister, 30 novembre 2024 – L’approderà adomani alle 14,30 per la 14º giornata di campionato girone F con una spinta motivazionale in più ma anche con tanti nodi ancora da districare.A girone di andata molto inoltrato (mancano 4 giornate al cosiddetto giro di boa e l’ultima di andata, domenica 22 dicembre, i dorici ospiteranno l’Avezzano), i biancorossi guidati da mister Gadda stanno risalendo la china con una mini striscia positiva di tre risultati utili nelle ultime tre giornate di cui due vittorie consecutive.Un bilancio complessivo che vede ad oggi in 13 partite disputate equilibrio: 6 vittorie, 6 sconfitte e 1 solo pareggio per 11 centri segnati e altrettanti subiti per una media gol che ancora tende lago della bilancia verso le gare interne (8 gol fatti in casa contro 3 in trasferta di contro, 8 subiti in trasferta e 3 interni).