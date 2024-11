Serie A Inter e Milan beffate | clamoroso retroscena ecco andrà il talento

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 30 Novembre 2024 18:18 di redazioneIl calciomercato invernale inA minaccia di essere molto più frizzante di quello che ci si potesse ascoltareLaA si sta dimostrando il campionato più equilibrato tra i maggiori cinque d’Europa, un riconoscimento importante considerando l’alto livello di Premier League, Liga e via dicendo. La lotta Scudetto in Italia è però qualcosa di incredibile come dimostrano le tante squadre in pochi punti.Il Napoli capolista infatti vanta 29 punti, solo uno in più rispetto al quartetto Atalanta, Fiorentina,e Lazio con la Juventus che insegue a 25. Una grande corsa che arrivati alla 14esima giornata vede uno scontro diretta moltoessante tra la Fiorentina di Palladino e l’di Inzaghi.Difficilissimo fare pronostici ad oggi per capire chi riuscirà a spuntarla, proprio per via di questo equilibrio incredibile che accompagna i tifosi di tutta Italia.