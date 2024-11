Lanazione.it - Semifinale a “Ballando”, diretta Rai per i giovani ballerini apuani Ginevra e Francesco

Massa, 30 novembre 2024 – Ci siamo., i dueche hanno superato la selezione a ’on te road’ – il concorso pertalenti all’interno della trasmissione di RaiUno ’con le stelle’ – sono pronti per la sfida di stasera. A partire dalle 20 si potranno votare su tutti profili social del programma.si giocano la finale. E’ festa grande per la scuola Art’s & Musical School di Lara e Morena Maggiani. La coppia porterà un pezzo nuovo sempre di tip tap, con la coreografia di Roberto Romani in collaborazione con Lara Maggiani e Romina Uguzzoni.a ’con le stelle’Mantovani, 17 anni, ePerlamagna, 15 anni, sono i protagonisti di questa serata e terranno incollati alla tv anche molti massesi.