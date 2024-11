Ilgiorno.it - Riapre l’Oasi felina abbandonata. Una nuova casa per i gatti randagi

senza fissa dimora della città torneranno ad avere una. Dopo più di due anni di chiusura, l’intenzione dell’amministrazione comunale monzese è di riapriredi via Procaccini (nella foto). Lo spazio di alloggio pernon adottabili (perché cresciuti in condizioni dismo e quindi non addomesticabili), aperto a febbraio 2022, durò solo qualche mese, a causa del ritiro dell’assegnatario della gestione, l’associazione Monza. Da quel momento l’abbandono, fino all’idea dell’ex assessora all’ambiente, Giada Turato, di provare a recuperarlo con un nuovo bando. A luglio la giunta ha emesso una delibera che prevede la riattivazione delunita all’istituzione dell’Uda (Ufficio diritti animali), uno sportello che servirà ad ascoltare i bisogni dei cittadini e alla supervisione e al coordinamento delle attività di volontariato legate al benessere degli animali già attive sul territorio, alla gestione dele a mettere in rete le aree cani comunali.