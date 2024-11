Lapresse.it - Ramy Elgaml, dall’autopsia spunta l’ipotesi schiacciamento dal semaforo colpito dalla gazzella

Leggi su Lapresse.it

Nessuna lesione mortale alla testa eche a travolgere, causandone la morte, sia stato ildivelto dall’auto dei carabinieri. L’autopsia sul corpo del 19enne egiziano, morto nella notte fra sabato e domenica dopo il lungo inseguimento per le vie di Milano a bordo di uno scooter con i militari del Nucleo radiomobile, non risponde ancora a quella domanda di ‘verità per’ tanto invocata nelle scorse notti al quartiere Corvetto durante le esplosioni di rabbia e tensione da parte di giovani stranieri e seconde generazioni che accusano le forze dell’ordine di aver speronato o urtato la Yamaha T-Max provocando la caduta mortale lungo la svolta a sinistra da via Ripamonti in via Quaranta. Per gli specialisti forensi dell’Istituto di medicina legale di Milano, incaricati dal pm Marco Cirigliano di condurre gli esami autoptici, la causa del decesso è da attribuire a una profonda lacerazione dell’aorta.