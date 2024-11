Ilrestodelcarlino.it - "Puntiamo a una caccia più sicura. Impegniamoci tutti insieme"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

COMACCHIO Sensibilizzare alla sicurezza chi pratica attività venatoria, per scongiurare pericoli per sé stessi, per gli altri e per l’ambiente. Un aspetto imprescindibile per la lista civica Libera Comacchio che, anche a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, ha deciso di intervenire sull’argomento. "Laper molti non è propriamente uno sport, ma una filosofia di vita e nonostante si abbia passione, amore e stima per questa attività molto antica si deve avere sempre presente anche il rispetto per sé stessi, per gli altri e per l’ambiente che ci circonda. D’altronde lanon è un gioco – afferma il coordinatore di Libera Comacchio, Vito Troiani (foto) -. Purtroppo siamoal corrente del numero elevato di eventi drammatici, più o meno gravi, che ad ogni stagione venatoria si verificano.