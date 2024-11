.com - Promozione / Il Vismara deve fare i conti con l’attenta Vigor Castelfidardo: 1-1

In vantaggio i padroni di casa ad inizio gara con Gaudenzi. Il pari ospite con Mosca che devia in rete una punizione di Terrè. Ilresta imbattuto lasi conferma formazione concretaVALLESINA, 30 novembre 2024 – Al Comunale diun arcignocostringe al pari i pesaresi in un match giocato a viso aperto da entrambe le formazioni, nonostante il pomeriggio ventoso e comunque con i ragazzi di mister Fulgini che, soprattutto nella ripresa, hanno cercato con più convinzione i tre punti.Fischio d’inizio ed ilsi porta subito in avanti per cercare di sbloccare il risultato e ci riesce al 5’, azione in velocita con Beninati che serve un assist invitante a Gaudenzi che appena dentro l’area fa partire con tiro all’incrocio sul quale nulla può Lombardi.