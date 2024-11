Sport.quotidiano.net - Priftis avverte i suoi "Per noi partita cruciale"

Domani alle 20 riprenderà il cammino in campionato della Unahotels che prima della pausa per le nazionali aveva ottenuto due importantissime vittorie, con Tortona e a Venezia, che ne hanno consolidato lo status tra le prime otto della classe. Adesso al PalaBigi arriverà la Givova Scafati guidata dall’ex capitano biancorosso Andrea Cinciarini e allenata da un altro ex ‘reggiano’ come Marcelo Nicola, meteora con la canotta Bipop-Carire all’inizio della stagione 2006-2007, poi conclusa con la retrocessione in Serie A2. Una gara da non sbagliare, soprattutto in previsione di un calendario che poi vedrà i biancorossi impegnati due volte consecutive in trasferta (prima a Napoli e poi a Sassari) che possono essere considerate tre se ci aggiungiamo quella di mercoledì, in ‘Bcl’ con il Rytas. "Ci prepariamo ad affrontare una-– analizza coach- Scafati ha grande talento offensivo e può segnare in tantissimi modi.