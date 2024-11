Ilgiorno.it - Piscine comunali chiuse. Bisconti attacca la Giunta

Chiara, ex assessora allo Sport dellacomunale durante il mandato del sindaco Giuliano Pisapia,l’operato dellaguidata dal sindaco Giuseppe Sala, in merito alla privatizzazione dei centri balneari Argelati, Lido e Scarioni: "Non comprendere a fondo la necessità e la rilevanza di alcuni servizi, su cui un’amministrazione pubblica dovrebbe mantenere il controllo, mi lascia sconcertata. Tra questi servizi vi è l’accesso all’acqua, intesa come luogo di refrigerio. È un diritto essenziale, soprattutto adesso che andiamo incontro a una crisi climatica sempre più conclamata". L’ex assessorea aggiunge che "i fruitori di questi luoghi sono persone che non possono andare via da Milano: non stiamo parlando di persone che hanno altre chance, bensì di coloro che, tolto questo diritto, vivono una vita di qualità sempre più bassa".