Sbircialanotizia.it - Pinerolo dice no a cittadinanza onoraria a Segre

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il sindaco all'Adnkronos: "La mozione è stata bocciata perché presentata in modo strumentale". Matteo Renzi su X: "Un gesto assurdo" La "è un'onorificenza che deve unire non dividere". E' quanto ha detto all'Adnkronos il sindaco di, Luca Salvai, esponente di M5S, in merito alle polemiche seguite alla mancata approvazione di una mozione, presentata .L'articolono aè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.