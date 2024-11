Sport.quotidiano.net - Orgoglio Italia. "Marquez è forte, ma il favorito resta Bagnaia»

Giovanni Copioli, presidente della FMI (la Federazionena di motociclismo), si coccola e progetta il futuro del mondo del due ruote con la metafora, il gesto, insomma, quella mossa elettrizzante, coinvolgente, e ovviamente indispensabile che da sempre accende le emozioni di chi si è lasciato trascinare la vita dalle moto. "Come vivo l’attesa dell’assemblea elettiva del prossimo 15 dicembre? E come mi immagino il mio lavoro in Federazione nel 2025? Con lo spirito da pilota: quindi a gas aperto". Sorride, Copioli, presidente uscente, ma già pronto a risalire in sella. Prima di tuffarsi nel futuro però, vogliamo rivedere il 2024? Che Mondiale è stato quello della MotoGp? "Fantastico, anche se è mancata la ciliegina" Ovvero? "Non ha vintoche secondo me meritava davvero il titolo.