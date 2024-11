Quotidiano.net - Nozze tra Ita e Lufthansa. Arriva l’ok finale dell’Ue

L’Ue ha approvato in via definitiva letra Ita e. Il via libera di Bruxelles èto, come anticipato nei giorni scorsi, entro la scadenza del mandato della prima Commissione von der Leyen. Le parti potranno ora procedere al closing dell’operazione dal valore complessivo di 829 milioni di euro. "Dopo Mps anche per Ita vediamo il traguardo. Siamo soddisfatti per questa nuova tappa, ora dobbiamo fare l’ultimo miglio", ha commentato a caldo, ieri sera, il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, la pronuncia della commissione DGcomp sul dossier Ita. "L’autorizzazione della Commissione europea rappresenta una pietra miliare importante nel percorso verso l’acquisizione di successo di Ita Airways", ha subito dopo comunicato la compagnia tedesca guidata da Carsten Spohr, accogliendo "con favore" il via liberadi Bruxelles.