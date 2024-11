Ilrestodelcarlino.it - L’analisi di Antonio Patuelli: "Tassi d’interesse in calo, è il momento buono per investire"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da Cesenatico "luogo amato di vacanze estive", dove ancora sembra "di veder passare Marino Moretti incontrato nelle sue passeggiate lungo il porto canale",presidente di La Cassa di Ravenna e dell’Associazione Bancaria Italiana, spinge all’ottimismo. "E’ unper" dice alla platea degli otto club service romagnoli (Rotary e Lions) per un’occasione conviviale che ha registrato la presenza di 150 soci tra cui molti imprenditori. Era attesa, peraltro, la panoramica di ciò che si muove nel mondo bancario attuale, contraddistinto da variazioni importanti, da una voce autorevole e lucida come quella di. "Siamo davanti ad un ulterioredeidi interesse" ha scanditoevidenziando, sulla base di una panoramica storica, di come il costo del danaro sia sempre stato in Italia molto più alto di quello attuale, e altrettanto si può dire deieuropei.