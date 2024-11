Napolipiu.com - “Il Napoli nel cuore, Raspadori deve giocare”: Spalletti a sorpresa su presente e passato

Leggi su Napolipiu.com

Il tecnico della nazionale italia parla del suo legame con i partenopei e del momento del suo ex attaccante Il legame tra Lucianoe ilresta indissolubile. Il tecnico dello scudetto, oggi CT della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissper raccontare le emozioni ancora vive della sua esperienza in azzurro.“L’esperienza vissuta con ilmi resta nel”, ha confessato con voce emozionata il tecnico toscano. Uno sguardo anche aldella squadra: “Ora c’è una squadra forte, un grande allenatore e un grande pubblico: tutte le componenti per tornare ad essere grandi”.Sul momento di Giacomo, che nelle scorse settimane aveva espresso il desiderio di maggiore minutaggio,ha le idee chiare: “Ha ragione, un calciatore, per evidenziare le sue qualità, ha bisogno di