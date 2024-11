Top-games.it - I 5 personaggi più scarsi nei picchiaduro

Leggi su Top-games.it

Neisi sa, il roster dei lottatori non è sempre omogeneo e ce ne sono alcuni facilmente utilizzabili anche da chi è alle prime armi e altri molto più ostici. Infine ci sono quelli inutili, messi lì per far numero o per far ridere. Oggi vogliamo elencarvi i 5piùnei.Swamp Thing, tra ipiùneiApparso in Injustice 2, Swamp Thing è uno DC apparso negli anni 70 e rilanciato con la serie New 52 rendendolo più adatto al pubblico moderno.Forte nei fumetti, scarso nei videogiochi. Purtroppo i movimenti di Swamp Thing sono lenti, troppo lenti rispetto ad un roster che fa della velocità la propria forza. Diciamo che potevano risparmiarselo in favore di qualcun altro.Gon, Tekken 3Gon è uno del manga omonimo pubblicato nel 1992 e già protagonista di un proprio platform pubblicato su Snes da Bandai nel 1994.