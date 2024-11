Top-games.it - I 10 flop più costosi di Hollywood

piùdi. La produzione cinematografica è una sfida complessa che richiede un considerevole investimento finanziario, ma il successo in sala può essere altrettanto difficile da ottenere. In questo articolo, esploreremo alcuni film che hanno sfidato le aspettative in termini di costi di produzione e incassi al botteghino. Ogni pellicola ha il suo unico percorso e ha dovuto affrontare sfide uniche. Scopriremo le ragioni dietro il loro fallimento commerciale e cosa potrebbe essere stato fatto in modo diverso per evitarlo.Tra ipiùditroviamo The Lone Ranger (2013)*Costo di produzione: 275 milioni di dollari – Incasso mondiale: 260 milioni di dollari – Perdita: 15 milioni di dollari*Il viaggio inizia con “The Lone Ranger” del 2013. Nonostante un cast di attori di alto profilo, tra cui Johnny Depp e Armie Hammer, Disney ha imparato a sue spese che la presenza di una stella non è sufficiente a garantire il successo.