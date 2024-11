Oasport.it - F1, orari di domani GP Qatar 2024: programma gara, tv, streaming

Prosegue a Lusail il weekend del Gran Premio del, penultimo capitolo stagionale del lungo e sfibrante Mondiale di Formula 1. Sarà l’ultimo weekend con il format sprint, quindi i piloti hanno avuto a disposizione una sola sessione di prove libere prima delle qualifiche sprint ingià oggi e la Sprint Race e le qualifiche di.La Sprint Race assegnerà i primi 8 punti di questo fine settimana al vincitore, ma sicuramente non deciderà le sorti del Mondiale costruttori. Lotta che rimane aperta e a tal proposito saranno soprattutto importanti le qualifiche per piazzarsi bene in griglia e fare una buonadomenica.A Lusail gli occhi saranno puntati in primis sulla sfida tra McLaren e Ferrari per la leadership nel Mondiale costruttori. Il team inglese, dopo aver fatto tanta fatica a Las Vegas, conserva un vantaggio di 24 punti sulla Scuderia di Maranello quando mancano due gare ed una Sprint al termine della stagione: per chiudere i conti già in questo weekend, la scuderia britannica deve guadagnare 20 punti sulla Rossa.