Ilnapolista.it - Doping, può esistere la modica quantità? Se lo chiede il direttore della Wada su L’Equipe

Leggi su Ilnapolista.it

, puòla? Se loilsuLa tennista polacca Iga Swiatek è stata fermata dall’Agenzia Internazionale per l’integrità del Tennis (Itia) per un mese, dopo essere risultata positiva alla sostanza trimetazidina (Tmz), presente nella melatonina a bassi livelli. Anche Jannik Sinner aspetta il suo verdetto, dopo la positività per l’uso del Clostebol.Sinner, Swiatek e i casi: interviene ilgeneraleriporta:Il 22 settembre, Swiatek ha presentato ricorso contro questa sospensione provvisoria. Nel ricorso scrive che la melatonina che ha usato, venduta liberamente in Polonia, sarebbe stata contaminata da Tmz. Una spiegazione confermata dal tribunale indipendente e dalla(Agenzia Mondiale Anti).