Diretta F1 Gp Qatar oggi, Sprint Race live: Ferrari a caccia della McLaren

Losail, 30 novembre 2024 – Con Max Verstappen campione del mondo per la quarta volta consecutiva, tutta l’attenzione è concentrata sul duelloper il titolo costruttori. La scuderia inglese è avanti 24 punti in classifica e in, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, vuole provare a dare la spallata decisiva. Ma la Rossa è pronta a battagliare fino all’ultimo metro.alle 15 sul circuito di Losail va in scena la– in palio punti pesantissimi – mentre alle 19 è in programma laalla pole per il Gran premio di domenica (il via alle 17). Le qualifiche per la gara veloce hanno mostrato unain forma smagliante, con Lando Norris primo e Oscar Piastri in terza posizione. In difficoltà la: Carlos Sainz ha chiuso con il quarto tempo, quinto Charles Leclerc.