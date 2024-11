Ilgiorno.it - Da Bergamo a Varese, tutti in piazza. Lo sciopero contro la legge di Bilancio

Le città lombarde sono state protagoniste dellogeneraleladiorganizzato ieri dalle segreterie sindacali delle sigle Cgil, Uil e Cobas con un’adesione che è stata di oltre il 70% ini capoluoghi delle province. Quattromila lavoratori sono scesi in, cinquemila a Brescia e Como, tremila persone aè ilfonito dalle sigle sindacali.i settori della manifattura lombarda erano rappresentati anche se a far sentire di più la loro voce sono stati i lavoratori dell’automotive già alle prese con ammortizzatori sociali e licenziamenti e quelli del comparto pubblico. Alla Brembo dihanno incrociato le braccia il 75% degli operai, alla Marcegaglia di Mantova l’85%, tra i lavoratori della agroindustria adesione massiccia alla Ferrarelle in Valle Camonica, nel settore edile e legno arredo adesione del 90% alla Italcementi di Brescia.