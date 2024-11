Thesocialpost.it - Caso Pamela Mastropietro, nuovo ricorso di Oseghale: la rabbia della madre

La difesa di Innocent, condannato all’ergastolo per l’omicidio e lo smembramento di, ha presentato unstraordinario in Cassazione per chiedere la revisionesentenza definitiva. Gli avvocati Simone Matraxia e Umberto Gramenzi puntano a far rivedere la condanna sulla base di presunti errori nella ricostruzione dei fatti.Leggi anche: Mo27enne uccide il marito, poi si toglie la vita sparandosi. Perché“L’udienza fissata per il 16 gennaio è già un risultato importante”, ha dichiarato l’avvocato Matraxia, ribadendo che la condanna per violenza sessuale sarebbe stata decisiva per la pena più severa. “L’imputato ha sempre negato la violenza sessuale e chiediamo che la Corte di Cassazione valuti se vi sia stato un errore giudiziario”, ha aggiunto.