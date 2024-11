Bologna-Venezia | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ile isue Sky di, match valido per la quattordicesima giornata della. I rossoblù sono reduci dalla delusione in Champions e hanno perso anche l’ultima in campionato, dunque serve l’immediato riscatto contro i lagunari obbligati a vincere per non rischiare di attardarsi troppo in chiave salvezza. Chi trionferà? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 30 novembre.IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Alberto Santi e Fabio Bazzani e su Sky Sport con la telecronaca di Riccardo Gentile e Blerim Dzemaili.e SkySportFace.