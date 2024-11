Ilfattoquotidiano.it - “A me piacciono i bambini”: la moglie di Simone Inzaghi scopre il fatto e denuncia un adescatore in zona City Life a Milano

Gaia Lucariello, imprenditrice e consorte dell’allenatore dell’Inter, nella giornata di venerdì 29 novembre, ha pubblicato su Instagram una storia nella quale riprende un post anonimo che parla di un uomo che ha “avvicinato” una bambina “invitandola ad andare via con lui”. Il testo si riferisce a un episodio avvenuto il giorno prima, nei pressi della sede del cinema Anteo in, terminato con l’intervento dei carabinieri.“Ieri, a, fuori dal cinema, un uomo di circa 45 anni ha avvicinato mia figlia, accarezzandole la testa e invitandola ad andare via con lui”, si legge nel post ripubblicato da Lucariello: “Ha manifestato un comportamento disgustoso arrivando a dichiarare: ‘A me‘”. Con freddezza, la bambina ha allertato i presenti, che hanno subito chiamato le forze dell’ordine.