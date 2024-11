Gaeta.it - Uomo di Genova accusato di stalking e tentata estorsione nei confronti di un avvocato di Latina

Facebook WhatsAppTwitter Un caso diche ha sollevato preoccupazioni nella comunità diha portato all’arresto di unproveniente dadi aver perseguitato unlocale, l’imputato si è trovato nella mira delle forze dell’ordine, che hanno applicato un divieto di avvicinamento attraverso un braccialetto elettronico. La decisione deriva da un apparente deterioramento dei rapporti professionali tra i due, con l’che ha denunciato ripetute minacce e molestie.Le accuse diIl soggetto in questione, pur risiedendo a, si era trasferito a, dove ha intrapreso una collaborazione professionale con l’. La situazione ha preso una piega allarmante quando l’ha riferito di essere stato oggetto di minacce per ottenere la restituzione di un acconto su un compenso che non era stato onorato.