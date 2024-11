Quotidiano.net - Unicredit-Banco Bpm, il Mef insiste: "C’è una legge sul golden power"

Leggi su Quotidiano.net

"Esiste una, esiste il mercato, e unadi mercato. Poi esiste una, che non ho scritto io, che è ladel, e che il governo valuterà perché deve valutare". Giancarlo Giorgetti torna sulla vicendaBpm togliendosi i sassolini nelle scarpe dopo le polemiche sull’inopportunità, da parte del governo, di sedersi al tavolo del risiko bancario nella veste di giocatore e non di osservatore imparziale. "Lo prevede la, niente di strano – chiarisce il ministro dell’Economia – Lo sa addirittura l’interessato, perché nel prospetto presentato c’è scritto che chiederanno l’autorizzazione per il". "Quando verrà mandata la richiesta delil governo istruirà la pratica e sono convinto che, a tutela dell’interesse nazionale, lo attiverà" ha aggiunto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.