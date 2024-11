Ilgiorno.it - Pro Sesto, Sala squalificato: “L'arbitro gli ha augurato un cancro". E lui si sfoga: “Mia madre guarita da un tumore”

Leggi su Ilgiorno.it

San Giovanni (Milano), 29 novembre 2024 – È diventato un caso la squalifica di quattro giornate comminata dal giudice sportivo ad Alessandro, centrocampista della Pro, da quest'anno in Serie D. Nel corso della gara in casa del Club Milano, vinta per 2-1 dai sestesi, il giocatore è stato espulso mentre si trovava già in panchina a seguito di una sostituzione. Ieri la decisione degli organi preposti, a cui la Prosi ribella con un comunicato. "La Proprende atto con preoccupazione e incredulità della squalifica di quattro giornate comminata al proprio tesserato Alessandro- si legge -, all’esito dell’espulsione subita domenica durante la partita con il Club Milano, quando si trovava in panchina dopo un cambio avvenuto nel secondo tempo. Con riferimento all’episodio di domenica è stato presentato lunedì un esposto alla Procura Federale a firma del diretto interessato".