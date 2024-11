Sbircialanotizia.it - Marchio De.Co. per il Gran Cacio di Morolo

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il Comune ciociaro annuncerà ufficialmente il 30 novembre questo importante riconoscimento per il più noto dei suoi prodotti tipici agroalimentari Frosinone, 29 novembre 2024. Il celebre formaggiodi, prodotto di punta dell’Azienda casearia Scarchilli e best seller del portale di e-commerce CiociaroStore.it, ha ottenuto ildi qualità DE.CO. (Denominazioni Comunali), la .L'articoloDe.Co. per ildiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.