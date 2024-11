Sport.quotidiano.net - Mantova, ecco il Modena: capitan Burrai rientra e suona la carica

, 29 novembre 2024 – Ilchiede al “Martelli” e al suo pubblico sempre caldo il sostegno per compiere un importante salto di qualità nel match che si giocherà alle 17.15 di sabato 30 novembre contro un avversario tradizionale come il. La squadra di mister Possanzini è reduce dal 2-2 dolce-amaro conquistato in casa del Catanzaro e guarda avanti con l’intenzione di alzare il ritmo del suo cammino. In Calabria, in effetti, la formazione virgiliana ha saputo cogliere un punto di indubbia sostanza, ma, nello stesso tempo, rimane il rammarico per non avere sfruttato l’occasione per il primo blitz esterno vincente della stagione. Il tecnico biancorosso è ben concentrato sulla sfida con i canarini e chiede di fare altrettanto ai suoi giocatori: “Sarà sicuramente una partita combattuta – è la presentazione di Davide Possanzini – Ilha qualità e di valore.