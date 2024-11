Impresaitaliana.net - Google Workspace, ora Gemini supporta l’italiano

Oltre alpersupporterà anche Tedesco, Giapponese, Coreano, Portoghese, Spagnolo, FranceseA partire da questa settimana su, nel riquadro laterale diDocumenti, Fogli, Drive e Gmail, ci saranno nuove lingue come Italiano, Tedesco, Giapponese, Coreano, Portoghese, Spagnolo e Francese.«persta aumentando la produttività e migliorando la qualità del lavoro dei dipendenti di oltre 100 mila organizzazioni – si legge in una nota di– Per aiutare ancora più organizzazioni a lavorare meglio, stiamo espandendo il supporto linguistico a sette lingue aggiuntive tra cui. Questa espansione rendepersempre più accessibile per oltre 1 miliardo di persone, le cui lingue madre sono orate».