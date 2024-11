Ilrestodelcarlino.it - Ginecologa scomparsa, l’ospedale degli orrori: “Quattro anni e due mesi al primario e alla sua vice”

Forlì, 29 novembre 2024 – Il caso Sara Pedri giunge a un punto nodale. Tree mezzo dopo lanel nulla della 31ennedi Forlì, la pm della procura di Trento, Maria Colpani, ha chiesto oggi 4, 2e 20 giorni di reclusione a testa per i due medici a capo del reparto dove lavorava la ragazza, accusati di maltrattamenti in concorso e in continuazione: l‘exSaverio Tateo e la suaLiliana Mereu. Per l’accusa Sara si sarebbe tolta la vita il 4 marzo del 2021, debilitata psicologicamente dai maltrattamenti, gettandosi nel lago di Santa Giustina, noto in Trentino come uno scoglio dei suicidi. L’auto di Sara era lì vicino, parcheggiata. Lei non c’era più e non è mai stata ritrovata. Da quella dolorosas’è innescata un’inchiesta giudiziaria soprattutto graziesorella di Sara, Emanuela, che ha spinto e convinto le colleghe della 31enne forlivese a parlare, scoperchiando uno scenario che la procura ha quindi tradotto in una ciclopica indagine per presunti maltrattamenti contro il personale del reparto di ginecologia e ostetricia deldi Trento.