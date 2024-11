Rompipallone.it - Emergenza Inter, tre infortuni in 72 ore: in campo un esordiente di lusso

Leggi su Rompipallone.it

L’è intotale a causa degliche hanno colpito la rosa di Simone Inzaghi nelle ultime ore: occhio a undiIl buon periodo dell’dovrà passare anche il test di Firenze. I nerazzurri stanno macinando risultati utili consecutivi e non vogliono fermarsi in uno scontro diretto che sa di alta classifica, visto l’ottimo rendimento dei toscani in questa stagione. La vittoria contro il Lipsia ha avvicinato l’obiettivo in Champions League, ma bisogna macinare punti anche in campionato.Non sarà facile contro un avversario dalle grandi qualità individuali e tattiche, ben allenato e che ha trovato un attaccante letale come Moise Kean dalla sua parte. E soprattutto non è facile per Simone Inzaghi mantenere le redini di un gruppo che ha sempre piùda sopperire.