Cremonini | In ‘Alaska baby’ provo a superare i miei confini

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Si chiamababy, il documentario’ il progetto video e musicale del tutto inedito nel panorama dell’intrattenimento italiano, che vede protagonista Cesare, non solo un artista all’apice della sua straordinaria carriera ma anche un uomo alla ricerca dei propri, pronto a crearne di nuovi. Il racconto, prossimamente disponibile su Disney+, si apre in un momento particolare della vita dell’artista, quando, dopo aver conquistato gli stadi nell’estate del 2022 con un tour trionfale culminato in un concerto storico a Imola davanti a più di 70mila persone, il “vuoto dello scrittore”, che lui stesso definisce “un pieno di ego”, lo porta a una decisione radicale: partire, dopo 45 giorni di nebbia emiliana ininterrotta cercare il sole e partire. Iniziando da Antigua, nei Caraibi.