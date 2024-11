Lanazione.it - "Concessioni?. Prima gli indennizzi"

"Ledemaniali marittime non possono essere messe a gara senza la preventiva determinazione deglidovuti ai concessionari uscenti, così come previsto dalla normativa vigente". È quanto dichiara Alberto Nencetti (nella foto), presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari (Sib) Confcommercio. "La legge 14 novembre 2024 166 – spiega Nencetti – ha introdotto criteri chiari per la procedura amministrativa relativa alle. Tra questi, l’obbligo per l’ente concedente di effettuare una perizia sul valore degli investimenti non ammortizzatidi pubblicare eventuali bandi di gara. Senza questo passaggio, qualsiasi bando risulterebbe illegittimo e soggetto a contenzioso". Il presidente sottolinea inoltre che il provvedimento legislativo stabilisce la continuità delleesistenti fino al 30 settembre 2027, per garantire un’ordinata transizione e rispettare i principi del diritto europeo.