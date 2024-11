Ilrestodelcarlino.it - Circolo di Ave, stagione al via con Ettore Pagano

Inaugura domani alle 20.30 a Palazzo Brancadoro, laconcertistica 2024-2025 deldi Ave, con il patrocinio del Comune di Fermo. Ad aprire la settimadelculturale fondato da Anna e Paola Danielli sarà uno tra i più interessanti giovani talenti musicali del panorama internazionale odierno: il violoncellista. Autentico prodigio del violoncello,è oggi uno dei violoncellisti più ricercati sulla scena non solo italiana ma mondiale. Classe 2003, si è già distinto in realtà d’eccellenza come il Conservatorio di S. Cecilia a Roma, dove si è diplomato con lode e menzione d’onore, l’Accademia Walter Stauffer di Cremona, la Pavia Cello Academy e l’Accademia Musicale Chigiana. Ha già vinto oltre 40 concorsi nazionali e internazionali. Il concerto si aprirà sulle note del novecentesco Capriccio per Siegfried Palm composto nel 1968 dall’artista polacco Krzysztof Penderecki (1933-2020), per proseguire con i Trois Strophes sur le nom de Sacher di Henri Dutilleux (1916-2013), composto dal genio musicale francese tra il 1976 e il 1982.