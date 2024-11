Zon.it - Borsa Mediterranea Formazione Lavoro, presentata la V edizione

Leggi su Zon.it

Dal 3 al 6 dicembre appuntamento con la, l’Hub delle opportunità, alla Giffoni Multimedia Valley.Ritornano il Premio Capitale Umano e l’Hackathon. Tra le novità il contest rivolto alle scuole sulle nuove tecnologie, mostre e proiezioni a tema.Oltre 1.000 studenti delle scuole superiori provenienti da tutta la regione ogni giorno, 100 giovani talenti impegnati in un innovativo Hackathon, 30 tra enti di, agenzie per ile ITS, 15 patrocini istituzionali, oltre 50 operatori dellapresenti negli stand allestiti e 2 mostre gratuite.Questi sono solo alcuni numeri che illustrano la portata della quintadelladellae del(BMFL),presso la sede di Confindustria Salerno e moderata dalla giornalista di Costozero Raffaella Venerando.