Dilei.it - Ben Affleck, il primo Thanksgiving da single lo passa con l’ex Jennifer Garner

Leggi su Dilei.it

Benancora vicini. Sonoti anni dal loro divorzio eppure i due sono ancora molto in sintonia, complice anche la presenza dei loro figli, che sono legati ad entrambi i genitori. L’attore e regista si è preso una pausa dalle riprese del suo nuovo film per trascorrere il, il Giorno del Ringraziamento, insieme almoglie e ai ragazzi . Ildopo l’addio tra il divo di Hollywood eLopez, che tanto ha fatto chiacchierare negli ultimi mesi.Bendi nuovo insieme per ilBenhanno deciso di trascorrere insieme una delle festività più importanti negli Stati Uniti, il Giorno del Ringraziamento. E facendo del volontariato: i due ex coniugi hanno infatti servito pasti gratuiti alla comunità dei senzatetto di Los Angeles, mentre partecipavano all’evento annuale organizzato dal rifugio per homeless The Midnight Mission.