Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Steffy Licenzia Hope!

Leggi su Uominiedonnenews.it

sorprendetra le braccia di Finn e la caccia dalla Forrester! Carter vuole vendetta!: Steffy equivoca una situazione in ufficio trae Finn e prende un serio provvedimento! Carter, dopo che il suo progetto è stato bocciato da Eric e da Ridge, inizia a pensare alla sua vendetta contro la Forrester Creations!Le nuove news provenienti dall’America prevedono grandi capovolgimenti! E tra equivoci, segreti e piani di vendetta, ci aspettano episodi ricchi di tensione! Lesullerivelano chedeciderà di fare una piccola sorpresa “piccante” a Carter in ufficio. Purtroppo, a varcare la porta, non sarà l’affascinante avvocato bensì Finn, passato per consegnare il tablet a sua moglie!, resasi conto dell’errore, inciamperà finendo tra le sua braccia! Proprio in quel preciso istante, Steffy spalancherà la porta, restandone scioccata! D’impeto, deciderà dirla , arrivando perfino ad umiliarla in presenza dei dipendenti! Ridge, in accordo con Taylor, appoggerà la decisione della figlia! Nel frattempo, ignaro di tutto, Carter incontrerà Eric per parlargli dei suoi progetti di crescita riguardanti l’azienda e la HFTF in particolare.