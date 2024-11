ASL Roma 3, al CPO di Ostia il concerto di Natale con medici, pazienti e la William School Music

Leggi su Ilfaroonline.it

Principianti e professionisti, personale sanitario e, allievi e insegnanti della scuola di musica: tutti insieme in un'esibizione corale per festeggiare l'arrivo del Natale e per dare vita a un concerto assolutamente speciale sabato 7 dicembre, alle ore 16, al Centro Paraplegici Gennaro di Rosa di Ostia.

"La musica arriva in Ospedale con la solidarietà", questo il nome dell'iniziativa che gode del patrocinio della Regione Lazio e della ASL3.

"Sostenere l'azione terapeutica della musica e trascorrere qualche ora di svago con gli ospiti del nostro ospedale. Sono queste le motivazioni che hanno spinto il personale del CPO a coinvolgere i pazienti della struttura e le loro famiglie a partecipare in prima persona a un evento che vuole essere anche l'occasione per festeggiare l'arrivo delle festività natalizie.