Alessandro Basciano stalking Sophie Codegoni sentita per 5 ore

Continuano le indagini. Ieri, giovedì 28 novembre,, che ha denunciatoper, è stataper 5 ore dagli inquirentiè statadagli inquirenti. “mi ha minacciato di morte, ho paura”, ha dichiarato la giovane influencer agli inquirenti, e ha aggiunto che quindici giorni fa,l’avrebbe minacciata così: “vengo a casa tua e ti ammazzo”.ha denunciato, suo ex compagno e padre di sua figlia Celine per. Lui la scorsa settimana è stato arrestato e poi rilasciato. Il caso non chiuso e proseguono le indagini.Leggi anche–>, l’intervista rilasciata a Corona dopo la scarcerazioneLanella giornata di ieri, giovedì 28 novembre 2024, è statadagli inquirenti e reputata credibile nei suoi racconti.