Amica.it - X Factor 2024: stasera in tv si scoprono i finalisti. Le anticipazioni

Leggi su Amica.it

in tv va in onda la semifinale: è il momento della verità. Giovedì 28, su Sky e in streaming su NOW, gli artisti in gara affronteranno l’ultimo ostacolo prima della finalissima di Piazza del Plebiscito a Napoli del 5 dicembre. Chi sono i 6 artisti ancora in gara (e cosa canteranno), le due manche, la doppia eliminazione. E dove vedere la puntata, anche in chiaro. Ecco tutte le.Questa puntata molto tesa per tutti – concorrenti, conduttrice Giorgia e giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi – impreziosita dall’orchestra di X, porterà all’eliminazione di due concorrenti, definendo così il quartetto deidi questa edizione.Sul palco dell’XArena torna la manche in cui i concorrenti dovranno esibirsi accompagnati da una intera l’orchestra, l’Orchestra Philharmonic Franciacorta con 22 elementi tra cui, tra gli altri, archi, celli, contrabbasso, trombone, un pianoforte, due timpani e tre viole.