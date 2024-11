Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Bisogna reggere l’urto con Cantù

Sotto traccia, ma ormai neanche tanto, lasta provando a stringere per il lungo italiano. Ha puntato su Scott Ulaneo e Scafati sarebbe anche disposta a liberarlo visto che non gioca; a patto di trovare alla svelta un altro italiano che le consenta di stare nelle regole, perché poi alla fine sono questi i vincoli che interrompono le trame del mercato. In palestra, intanto, si lavora per cercare di prepararsi aldiattesa domenica al palas, per non essere travolti da una formazione molto più attrezzata e con un Grant Basile tornato galvanizzato dalla prima esperienza in maglia azzurra. Il fatto di aver indossato la canotta della Nazionale gli ha consegnato lo status di italiano e dunque il club brianzolo potrà, quando e se lo vorrà, aggiungere un terzo straniero, tenuto conto che già oggi ne ha tre in organico, perché anche Christian Burns è un americano naturalizzato.