VIDEO-FOTO/ Centro autismo, il Comune nega l’accesso

Tempo di lettura: 3 minuti Il terzo sopralluogo tra le strutture comunali nell’ambito del tour che sta promuovendo la Commissione comunale bilancio finisce all’attenzione del Prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso.Dopo che i consiglieri Nicola Giordano, Rino Genovese e Antonio Bellizzi avevano mostrato alla stampa, e quindi alla città, le condizioni di assoluto degrado di piscina comunale e campo di calcio di Valle questa mattina avrebbero voluto ispezionare lo stato dei luoghi delper l’di contrada Serroni.Si tratta di un’opera destinata a fasce sociali estremamente fragili, alla loro futura presa in carico che, non sono la città di Avellino, ma l’intero Mezzogiorno aspetta da un ventennio e che il sindaco Laura Nargi aveva indicato come la priorità assoluta all’inizio del suo mandato, promettendo di consegnarla entro i primi 100 giorni, al netto del nodo gestione che, almeno sulla carta, sembra essere stato sciolto attraverso l’intesa con l‘Asl.