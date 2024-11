Anteprima24.it - “Tutta NAta Storia”, parte da Giugliano la sfida di Fratelli d’Italia a De Luca

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutidaladia Vincenzo Deper la conquista della Campania. La kermesse del partito meloniano annunciata dal coordinatore regionale nel corso del podcast “Caffè (s)corretto”, avrà luogo i prossimo 29 e 30 novembre.“La festa provinciale diNapoli dice che rappresentiamo davvero un’altra, rappresentiamo un percorso che – come disse Giorgia Meloni – è fatto di scarpe piene di fango e mani pulite”, ha spiegato il vicepresidente del gruppoalla Camera, Manlio Messina, presentando in conferenza stampa il programma.“Oggi – ha proseguito – siamo il primo partitograzie a una leader straordinaria e a una classe dirigente impegtutti i giorni sul territorio”, l’evento disarà l’occasione per “raccontare due anni di impegni presi e mantenuti.