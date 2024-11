Ilrestodelcarlino.it - Torna a disposizione van Hooijdonk

Prosegue la preparazione della squadra al match di domenica allo Stirpe contro il Frosinone, ultimo in classifica. Ieri per i bianconeri doppia seduta, mattina e pomeriggio, al Rognoni di Villa Silvia. Recuperato Sidney van, risolto il problema alla pianta del piede che l’ha costretto al forfait contro la Reggiana. Ancora differenziato, invece, per Hraiech Saber alle prese con un fastidio al ginocchio, conseguenza di una botta in allenamento, gli esami strumentali hanno escluso lesioni. Per l’ex Padova solo lavoro in piscina e palestra e a tre giorni dalla partita il punto interrogativo è d’obbligo sulla sua disponibilità. Il programma degli allenamenti prosegue con la seduta unica mattutina di oggi e domani a Villa Silvia, poi sabato, sempre la mattina, rifinitura all’Orogel Stadium e dopo pranzo partenza alla volta di Frosinone.